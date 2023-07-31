İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2023 Pazartesi / 12 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,935
  • EURO
    29,7237
  • ALTIN
    1701.51
  • BIST100
    7188.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Rusya'dan nükleer yakıt sevkiyat planı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, bu yıl Bangladeş'teki Rooppur Nükleer Güç Santrali (NGS) için nükleer yakıt sevk etmeyi planlıyor.

AA31 Temmuz 2023 Pazartesi 14:25 - Güncelleme:
Rusya'dan nükleer yakıt sevkiyat planı
ABONE OL

Rosatom'dan yapılan yazılı açıklamada, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev'in Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina Vecid ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Bangladeş'in ilk nükleer santrali olacak Rooppur NGS'nin inşaat sürecinin ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Özellikle de tesisin, bu yılın en önemli üretim olayı olan Rooppur NGS'nin yapım aşamasındaki ilk ünitesi için nükleer yakıtın teslimi için hazır olup olmadığı istişare edildi." ifadesine yer verildi.

Rosatom'un inşa sürecini yürüttüğü ve Bangladeş'in ilk nükleer güç santrali olacak Rooppur NGS toplam 2 bin 400 megavat kurulu güce sahip olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.