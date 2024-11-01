Rusya'dan Orta Doğu teklifi: Hazırız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi.

Amerikan haber dergisi Newsweek'in, "İsrail yönetiminin, Rusya'dan İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında arabulucu olmasını talep ettiği" yönündeki haberi değerlendiren Peskov, ülkesinin Orta Doğu'daki durumla ilgili İsrail, İran, Lübnan ve diğer taraflarla etkileşimde olduğunu kaydetti.

Peskov, "Elbette, girişimlerimiz herhangi bir aşamada etkili olursa, bunu yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

- "ÇİN İLE İŞBİRLİĞİMİZ BAŞKA ÜLKELERE KARŞI DEĞİL"

ABD'de haftaya yapılacak başkanlık seçiminde aday Donald Trump'ın, "başkan olması halinde Rusya ile Çin'i birbirinden ayıracağı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Rusya ile Çin arasındaki işbirliğine neden müdahale edilmesi gerektiğini anlayamıyoruz. Çin ile işbirliğimiz başka ülkelere karşı değil, iki ülke halkının çıkarlarına yöneliktir." dedi.

Sözcü Peskov, Trump'ın "Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattını engelleyeceği" yönündeki açıklamasına ilişkin ise Kuzey Akım 1 projesinin hayata geçirildiğini anımsattı.