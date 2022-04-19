Rusya'dan Rum ve Yunan'ı çıldırtan hamle

Yunanistan'da yayınlanan Kathimerini gazetesi Rusya'nın KKTC'de konsolosluk açmayı değerlendirdiğini yazdı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un geçtiğimiz aylarda yapmış olduğu bir açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden söz ettiğini anımsatan gazete, Rusya ile ikili ilişkilerin, Rum Yönetimi'nde çaresizliğe neden olduğunu kaydetti.

RUMLARI BİLGİLENDİRDİ

Moskova yönetimi geçtiğimiz yıl ocak ayından itibaren, KKTC'de konsolosluk ofisi açma düşüncesi konusunda, Rum Yönetimi'ni bilgilendirmiş ve bu konuda "anlayış" istemişti. Yunan gazetesi, bu kararın, Ukrayna'daki gelişmelerle veya Güney Kıbrıs'ın yaptırımlarla ilgili tutumuyla doğrudan ilişkili olmadığının görüldüğünü de belirtti.

15 BİN RUS YAŞIYOR

Gazete, Rusya'nın, konsolosluk açarak KKTC'de daimi olarak ikamet eden yaklaşık 15 bin Rus vatandaşına hizmet etmeyi/korumayı amaçladığını yazdı. Habere göre, iyi haber alan kaynaklar gazeteye yaptıkları açıklamada, Rusya'nın konsolosluk için bina ve personel aradığını belirttiler. Yunan gazetesi Pakistan'ın da bu yıl içinde KKTC'de temsilcilik açabileceğini bildirdi.