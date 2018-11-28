Rusya Kırım'daki S-400 sayısını artırıyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'a daha fazla S-400 sistemi yerleştireceğini duyurdu
- star.com.tr
Rus basınında yer alan bilgiye göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım yarımadasında yeni S-400 hava savunma sistemleri kuracak.
Rusya'nın Ukrayna donanmasına ait 3 gemiye elkoyması ile başlayan gerilim, Ukrayna'nın 30 günlük sıkıyönetim kararının ardından tırmanışa devam ediyor.
Kaynaklar, Rusya'nın yeni S-400 sistemlerini yıl sonuna kadar Kırım'a konuşlandıracağını belirtti.
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