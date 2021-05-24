Rusya'dan siber saldırı iddiası! Büyükelçi dışişlerine çağırıldı

Star.com.tr 24 Mayıs 2021 Pazartesi 23:23 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 23:23

Kolombiya'nın Moskova Büyükelçisi Alfonso Lopez Caballero, Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano'nun siber saldırılardan Rusya'nın sorumlu olduğuna dair asılsız açıklamaları üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Kolombiya'ya siber saldırı yapıldığı yapıldı iddiası tamamen asılsızdır. Kolombiya Savunma Bakanı Molano'nun bizi hedef göstermesi kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kolombiya'yı uluslararası siber güvenlik alanında bir diyaloga girmeye birden fazla kez davet ettiğini ve bu tür bir işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Rusya, "tarihsel olarak Rusya ve Kolombiya'yı birbirine bağlayan dostluk ve karşılıklı saygı ruhu içinde" ilişkileri sürdürmek adına Kolombiyalı meslektaşları ile tüm konularda işbirliğine hazır olduğunu teyit etmektedir.

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