İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2021 Pazartesi / 12 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan siber saldırı iddiası! Büyükelçi dışişlerine çağırıldı
Dünya

Rusya'dan siber saldırı iddiası! Büyükelçi dışişlerine çağırıldı

Kolombiya büyükelçisi siber saldırı iddiaları nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Star.com.tr24 Mayıs 2021 Pazartesi 23:23 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 23:23
ABONE OL

Kolombiya'nın Moskova Büyükelçisi Alfonso Lopez Caballero, Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano'nun siber saldırılardan Rusya'nın sorumlu olduğuna dair asılsız açıklamaları üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Kolombiya'ya siber saldırı yapıldığı yapıldı iddiası tamamen asılsızdır. Kolombiya Savunma Bakanı Molano'nun bizi hedef göstermesi kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kolombiya'yı uluslararası siber güvenlik alanında bir diyaloga girmeye birden fazla kez davet ettiğini ve bu tür bir işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Rusya, "tarihsel olarak Rusya ve Kolombiya'yı birbirine bağlayan dostluk ve karşılıklı saygı ruhu içinde" ilişkileri sürdürmek adına Kolombiyalı meslektaşları ile tüm konularda işbirliğine hazır olduğunu teyit etmektedir.

Star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.