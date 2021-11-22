Rusya'dan skandal karar! Moskova'da ağırlayacaklar

22 Kasım 2021 Pazartesi 08:08 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 08:08

Terör örgütü PKK'nın kontrolündeki sözde Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Eş Başkanı İlham Ahmed, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek. Görüşmede, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun operasyonları ile Şam'la diyalog konularının ele alınacağı belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın kontrolündeki sözde Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Eş Başkanı İlham Amed, Rusya'ya giderek çeşitli temaslarda bulunacak.

Rudaw'da yer alan bilgilere göre; Amed başkanlığındaki heyet, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve diğer yetkililerle bir araya gelecek.

ABD'DE DE TEMASLARDA BULUNMUŞTU

İlham Ahmed, ekim ayında da Washington'da temaslarda bulunmuştu.