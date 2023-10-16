İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2023 Pazartesi / 2 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,8714
  • EURO
    29,4829
  • ALTIN
    1720.11
  • BIST100
    7934.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Rusya'dan ''Soros''a yasak

Rusya Başsavcılığı, ülkede iş insanı George Soros'un kurucusu olduğu Orta Avrupa Üniversitesinin (Central European University) faaliyetlerini yasakladı.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 21:55 - Güncelleme:
Rusya'dan ''Soros''a yasak
ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Avusturya'daki üniversitenin küresel medyanın Rusya karşıtı gündemini şekillendirdiği belirtildi.

Üniversitenin resmiyette eski Sovyet ülkelerinde, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde "açık toplum ve demokrasi" değerlerinin desteklenmesini hedef olarak belirlediği anımsatılan açıklamada, üniversitenin finansmanı Soros'un kontrolündeki yapılar tarafından desteklendiği aktarıldı.

Açıklamada, Rusya Başsavcılığının üniversitenin faaliyetlerini "istenmeyen" olarak kabul ettiği kaydedilerek, "Aslında örgütün çabaları, şu anda Rusya'nın özel askeri operasyonunu ve siyasi yönetimini itibarsızlaştırmaya odaklanmış durumda. Bu nedenle üniversite, öğrenciler için Rus devletinin tarihini kasıtlı olarak değersizleştiren ve çarpıtan, önde gelen Rus bilim adamlarının, yazarlarının ve kültürel figürlerinin onurlarını küçümseyen ve Rusya'nın, tüm dünyadaki felaketlerdeki suçluluğuna ilişkin sahte açıklamalar yapılıyor ki bu kesinlikle doğru değil." ifadeleri kullanıldı.

  • Rusya
  • Soros
  • Orta Avrupa Üniversitesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.