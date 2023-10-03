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Dünya

Rusya'dan suçlama: Ukrayna misket bombasıyla vurdu

Rusya'nın Bryansk Bölgesi Valisi Alexander Bogomaz, Ukrayna'nın sınırdaki bir köye misket bombasıyla düzenlendiği saldırı sonucu evlerde hasar meydana geldiğini ifade etti.

IHA3 Ekim 2023 Salı 10:14 - Güncelleme:
Rusya'dan suçlama: Ukrayna misket bombasıyla vurdu
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Rusya'nın Bryansk Bölgesi Valisi Alexander Bogomaz, Ukrayna'nın sınıra yakın Klimovo köyüne misket bombasıyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Ön soruşturmaya göre saldırıda can kaybı yaşanmadığını ancak çok sayıda evde hasar meydan geldiğini belirten Bogomaz, acil servislerin olay yerindeki incelemelerinin devam ettiğini kaydetti.

Ukrayna'dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD, Ukrayna'ya kullanımı birçok ülkede yasaklanan misket bombaları göndermiş, Ukrayna ise söz konusu misket bombalarını Rus askerlerini dağıtmak için kullanacağını belirtmişti.

Misket bombaları, geniş bir alanda etki göstermesi ve siviller için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 100'den fazla ülke tarafından yasaklanmıştı.

  • Rusya saldırısı
  • sınır köyü hasarı
  • Bryansk bölgesi

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