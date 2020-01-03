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Dünya

Rusya'dan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama

Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin Amerikalılar ile Irak'taki Şiiler arasındaki çatışmaların habercisi olduğunu söyledi.

AA03.01.2020  09:19 - Güncelleme: 03.01.2020  09:19

Kosaçev, Rus basınına yaptığı açıklamada Süleymani'nin öldürülmesini, kısa süre önce Bağdat'taki ABD büyükelçiliğine saldırının intikamına benzeyen "çok kötü bir senaryo" olarak nitelendirdi.

Rus Senatör Kosaçev, "Eğer öyleyse ne yazık ki misilleme uzun sürmeyecek. Çünkü savaşların başlaması kolay ancak bitmesi çok zor." ifadesini kullandı.

Irak'taki Şiilerin bu olaya tepki göstereceğine işaret eden Kosaçev, "Bu çok acı haber Amerikalılar ile Irak'taki radikal Şiiler arasında yeni çatışmaların habercisi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.

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