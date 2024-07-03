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Dünya

Rusya'dan Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin açıklama: Barışın tesis edilmesi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz

Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylar sonrası açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya bu konuda büyük çaba harcıyor. Komşu ülkelerle bu sürecin daha başarılı bir şekilde gelişmesini sağlayacak temasları memnuniyetle karşılarız' ifadelerini kullandı.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 13:54 - Güncelleme:
Rusya'dan Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin açıklama: Barışın tesis edilmesi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz
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Kremlin sözcüsü Peskov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı görüşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Görüşmenin her iki liderin de isteği üzerine yapılacağını ve uzun sürebileceğini ifade eden Peskov, "Elbette görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren tüm konular ele alınacak. İlk önce ikili ilişkiler ele alınacak. İki lider, Suriye, Ukrayna konusunu da ele alacak. Gündemde, Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusu da var. Bu ziyaret, zamanda mutabık kalındığında gerçekleşecek. Bugün ziyaretin olanaklarını ele almak için imkan var" dedi.

Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesinin heyetlerin katılımıyla gerçekleşeceğini söyleyerek, "Putin, sık sık yüz yüze de görüşmeye geçmeyi tercih ediyor" açıklamasında bulundu.

"İKİLİ İLİŞKİLER GEREKLİ DÜZEYDE"

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Peskov "İkili ilişkilere yönelik çok fazla çalışma yapıldığı zaman, kaçınılmaz bir şekilde çeşitli sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu tamamen normal bir çalışma sürecidir. Ancak sorunların çözümüne yönelik siyasi irade mevcut, ticari ve ekonomik işbirliği de dahil olmak üzere ikili ilişkiler gerekli düzeyde bulunuyor" ifadesini kullandı.

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SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ GELİŞMELER

Peskov, Erdoğan'ın Suriye ile ilgili açıklamasını da değerlendirerek, "Suriye'de barışın tesis edilmesi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Rusya bu konuda büyük çaba harcıyor. Komşu ülkelerle bu sürecin daha başarılı bir şekilde gelişmesini sağlayacak temasları memnuniyetle karşılarız" dedi.

Sözcü Peskov, herkesin teröre karşı çıktığını vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti dahil tüm ülkelerle bu konuda işbirliği yapacağız." şeklinde konuştu.

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