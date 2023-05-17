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Dünya

Rusya'dan Tahıl Girişimi açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, uzatılmazsa 18 Mayıs'ta süresi dolacak Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin henüz alınmış bir kararın duyurulmadığını belirterek “Kararın açıklanmasını beklememiz gerekiyor.” dedi.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 13:20 - Güncelleme:
Rusya'dan Tahıl Girişimi açıklaması
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Peskov, başkent Moskova'da Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin henüz bir kararın duyurulmadığına işaret eden Peskov, "Burada herhangi farazi bir sonuca varmanın uygun olduğunu düşünmüyorum, biliyorsunuz şu ana kadar karar açıklanmadı, kararın açıklanmasını beklememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile Birleşmiş Milletler yetkilileri arasında gerçekleştirilen dörtlü formattaki toplantıya ilişkin, 12 Mayıs'ta "Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor." açıklamasında bulunmuştu.

22 Temmuz 2022'de yapılan Karadeniz Tahıl Anlaşması sayesinde o günden bugüne 30 milyon tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtiliyor.

  • Kremlin
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  • tahıl anlaşması
  • Rusya

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