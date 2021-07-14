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Dünya

Rusya'dan Taliban'a uyarı

Rusya, Orta Asya'daki müttefiklerinin güvenliğine Taliban'ın herhangi bir zarar vermesi halinde bunun önemli sonuçlara yol açabileceğini açıkladı.

Reuters14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:08 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:08
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RIA haber ajansında yer alan habere göre, Rusya ayrıca çok geç olmadan Afganistan ile Taliban'ın koalisyon geçiş hükümeti kurmak için anlamlı görüşmelere başlamalarını talep etti.

Taliban'ın geçen hafta Perşembe günü Moskova'yı ziyaret eden siyasi delegesi, radikal İslamcı grubun Afganistan topraklarının %85'inden fazlasını kontrol ettiğini açıklayarak, Afganistan'ın diğer ülkelere saldırı platformu olarak kullanılmasına izin vermeyecekleri konusunda Rusya'ya güvence vermişti.

Moskova'daki diplomatik ziyareti sırasında açıklama yapan Taliban'ın siyasi birimi, Taliban'ın Afgan-Tacik sınırına saldırmayacağını da açıklamıştı.

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