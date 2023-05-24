İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2023 Çarşamba / 5 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8912
  • EURO
    21,4637
  • ALTIN
    1265.57
  • BIST100
    4441.05
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan ''Tanf üssü'' iddiası: ABD, DEAŞ'ın militanlarına eğitim veriyor
Dünya

Rusya'dan ''Tanf üssü'' iddiası: ABD, DEAŞ'ın militanlarına eğitim veriyor

Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, 'ABD'nin Suriye'deki Tanf askeri üssünde, Rusya'da sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek için terör örgütü DEAŞ'ın militanlarına eğitim verildiğini' söyledi.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 14:14 - Güncelleme:
Rusya'dan ''Tanf üssü'' iddiası: ABD, DEAŞ'ın militanlarına eğitim veriyor
ABONE OL

Narışkin, Moskova bölgesinde düzenlenen güvenlik konusunda uluslararası toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'deki eylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve NATO ülkelerinin 2011'de Suriye'deki teröristleri ve ayrılıkçı grupları aktif olarak desteklediğini belirten Narışkin, "Bizim bilgilerimize göre, Suriye, Ürdün ve Irak sınırında bulunan Tanf Amerikan askeri üssü, sadece Suriye topraklarında değil, şimdi de Rusya'nın bölgelerinde sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek üzere DEAŞ militanlarının eğitimi için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.