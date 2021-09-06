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Dünya

Rusya'dan tartışma çıkaracak karar: Türk bürokrat tutuklandı

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Kievskiy Bölge Mahkemesi, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı, Tatar Türk'ü Neriman Celal'in 4 Kasım'a kadar tutuklu kalacağı yönde karar verdi.

AA6 Eylül 2021 Pazartesi 21:31 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 21:45
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Kırım Dayanışması Platformu'nun Facebook'tan yaptığı açıklamada, Akmescit şehrindeki Kievskiy Bölge Mahkemesi, Celal'in 4 Kasım'a kadar tutuklu yargılanmasına hükmetti.

Mahkeme, savunma tarafının ev hapsi tedbiri talebini reddetti.

Celal, "sabotaj" iddiasıyla 12 ila 15 sene arasında hapis cezasıyla yargılanıyor.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 4 Eylül'de Rus güvenlik güçleri, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkünü gözaltına almıştı.

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