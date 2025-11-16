İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2025 Pazar / 26 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3199
  • EURO
    49,2354
  • ALTIN
    5551.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan tehdit gibi uyarı: Ağır misillemeler olur
Dünya

Rusya'dan tehdit gibi uyarı: Ağır misillemeler olur

Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Denis Gonchar, dondurulmuş Rus varlıklarına kullanılması halinde Avrupa'nın, özellikle de Belçika'nın mali itibarının ciddi şekilde zarar göreceğini söyledi. Gonchar, 'Ağır misillemeler olur' uyarısı yaptı.

AA16 Kasım 2025 Pazar 14:00 - Güncelleme:
Rusya'dan tehdit gibi uyarı: Ağır misillemeler olur
ABONE OL

Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Denis Gonchar, Brüksel merkezli Euroclear bankasında tutulan dondurulmuş Rus varlıkların kullanılmasının "ağır misillemeye" yol açacağı uyarısında bulundu.

Gonchar, Fransızca yayın yapan La Libre medya kuruluşuna konuştu.

Rusya ile Belçika ilişkilerindeki en sorunlu hususlardan birinin dondurulmuş varlıklar olduğunu ifade eden Gonchar, bu varlıklara el konulmasının son derece yasa dışı olacağını belirtti.

Gonchar, bunun aynı zamanda uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve sözleşmeler uyarınca verilen taahhütleri de ihlal edeceğini dile getirdi.

"Dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması ağır misillemeye yol açar." uyarısında bulunan Büyükelçi Gonchar, bu varlıkların kullanılmasının ya da el konulmasının, aynı zamanda Avrupa ve özellikle Belçika'nın mali itibarına çok büyük zarar vereceğini bildirdi.

- RUSYA'NIN DONDURULMUŞ VARLIKLARI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması önerisi üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanacak. Ukrayna, bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı vermesi halinde geri ödeyecek.

Belçika Başbakanı Bart De Wever ise büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulması gerektiğini açıklamıştı.

Rusya, Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağı konusunda uyarıyor.

  • rusya
  • melçika
  • misilleme
  • dondurulmuş varlıkar

ÖNERİLEN VİDEO

Feci kazalar kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.