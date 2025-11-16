Rusya'nın Belçika Büyükelçisi Denis Gonchar, Brüksel merkezli Euroclear bankasında tutulan dondurulmuş Rus varlıkların kullanılmasının "ağır misillemeye" yol açacağı uyarısında bulundu.

Gonchar, Fransızca yayın yapan La Libre medya kuruluşuna konuştu.

Rusya ile Belçika ilişkilerindeki en sorunlu hususlardan birinin dondurulmuş varlıklar olduğunu ifade eden Gonchar, bu varlıklara el konulmasının son derece yasa dışı olacağını belirtti.

Gonchar, bunun aynı zamanda uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve sözleşmeler uyarınca verilen taahhütleri de ihlal edeceğini dile getirdi.

"Dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması ağır misillemeye yol açar." uyarısında bulunan Büyükelçi Gonchar, bu varlıkların kullanılmasının ya da el konulmasının, aynı zamanda Avrupa ve özellikle Belçika'nın mali itibarına çok büyük zarar vereceğini bildirdi.

- RUSYA'NIN DONDURULMUŞ VARLIKLARI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması önerisi üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanacak. Ukrayna, bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı vermesi halinde geri ödeyecek.

Belçika Başbakanı Bart De Wever ise büyük kısmı ülkesinde bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulması gerektiğini açıklamıştı.

Rusya, Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağı konusunda uyarıyor.

