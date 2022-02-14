AJANSLAR 14 Şubat 2022 Pazartesi 15:27 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 15:52

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim artmaya devam ederken Rusya tarafından yeni bir açıklama geldi.

Interfax ajansına konuşan Rus askeri yetkilisi, Rusya'nın, kara sularına giren yabancı gemilere ve denizaltılara ateş açmaya hazır olduğunu belirtti.

Ancak yetkili, bu kararın yalnızca "en üst seviyede" alınabileceğini söyledi.

Moskova, bir Rus donanma gemisinin Pasifik'teki Rus sularında bir ABD denizaltısını takip ettiğini duyurmuştu. ABD ise Rus kara sularında askeri operasyon yaptığı iddiasını reddetmişti.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV: MÜZAKERELERLE İLERLENEBİLECEK BİR YOL GÖRÜYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, "Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz. ABD, askeri riski azaltacak önerileri sundu, ancak önerilerimiz bütün olarak dikkate alınmalı" açıklamasını yaptı.

"MOSKOVA'DAN ACİLEN GERİLİMİ DÜŞÜRME SİNYALLERİNİ BEKLİYORUZ"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kiev ve Moskova ziyaretleri öncesi yaptığı açıklamada, "Moskova'dan acilen gerilimi düşürme sinyallerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 2 günlük Kiev ve Moskova ziyareti öncesinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bölgede tansiyonun düşürülmesi çağrısı yapan Scholz, "Ukrayna yolunda. Bugün Kiev'de, yarın da Moskova'da. Ukrayna sınırında devam eden oldukça ciddi durumla ilgili görüşmelerimize devam edeceğim. Kiev'de, Ukrayna'ya devam eden dayanışmamızı ve desteğimizi ifade etmek benim adıma önemlidir. Moskova'dan acilen gerilimi düşürme sinyallerini bekliyoruz. Daha fazla askeri saldırganlığın Rusya için çok ciddi sonuçları olacaktır. Bu konuda müttefiklerimize kesinlikle katılıyorum. Avrupa'da barış için çok ama çok ciddi bir tehdide tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı.

G7'DEN RUSYA'YA AĞIR YAPTIRIM UYARISI

G-7 ülkelerinin maliye bakanları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde derhal ağır ekonomik sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin oluşturduğu G7 ülkelerinin maliye bakanları, Ukrayna'daki gelişmeler hakkında ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Ukrayna sınırlarında devam eden Rus askeri yığınağının "ciddi bir endişe" kaynağı olduğu vurgulandı.

G7'nin Ukrayna ekonomisini hızlı ve kararlı bir şekilde desteklemek için hareket etmeye hazır olduğuna işaret edilen bildiride, gerilimi düşürmek için devam eden diplomatik çabaların da desteklendiği ifade edildi.

Bildiride, Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün, ekonomik ve finansal istikrarının korunmasında kararlı olunduğu, özellikle Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi finans kuruluşlar aracılığıyla bu ülkeye önemli finansal destek sağlandığı kaydedildi.

Ukrayna'ya 2014'ten beri toplam 48 milyar doları aşan ekonomik destek sağlandığı anımsatılan bildiride, Ukrayna'nın reform çabalarını kolaylaştırmak için gerekli desteği alacağı ve ülkeyle sürdürülebilir bir mali temele sahip olması için yakın iş birliği yapılacağı belirtildi.

Bildiride, "Acil önceliğimiz gerilimi düşürme çabalarını desteklemektir. Bununla birlikte, özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırısına hızlı, eşgüdümlü ve güçlü bir yanıt verileceğini yineliyoruz. Rus ekonomisi üzerinde hemen ağır sonuçları olacak ekonomik ve mali yaptırımları toplu olarak uygulamaya hazırız." ifadesi kullanıldı.

Durumun yakından takip edileceğine dikkatin çekildiği bildiride, Ukrayna'ya daha fazla ekonomik ve mali destek sağlanmaya hazır olunduğu kaydedildi.

G7'yi ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya oluşturuyor. G7 dönem başkanlığı halihazırda Almanya tarafından yürütülüyor.

KANADA ASKERİ PERSONELİNİ UKRAYNA'DAN TAHLİYE ETTİ

Kanada, Rusya tehdidi nedeniyle Ukrayna'daki askeri personelini geçici olarak tahliye etti.

Kanada Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kanada'nın Ukrayna'daki askeri personelini geçici olarak Avrupa'da bir ülkeye çektiği ifade edildi. Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı haksız saldırgan tutumundan kaynaklanan karmaşık operasyonel ortam nedeniyle Kanadalı askerlerin yerinin değiştirildiği belirtildi.

Ukrayna ve Rusya'dan sonra dünyadaki en fazla Ukraynalı nüfusuna sahip olan Kanada, 2015'ten bu yana ülkenin batısında askeri eğitim veriyor. Kanada Savunma Bakanlığı'na göre, Kanadalı askerler görev kapsamında bugüne kadar 30 binden fazla Ukraynalı askere eğitim verdi. Kanada Başbakan Justin Trudeau 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetleri ile güvenlik güçlerine eğitim veren askeri personelin görevinin 3 yıl daha uzatıldığını ve toplamda 400 Kanadalı eğitmenin ülkeye gönderileceğini duyurmuştu.

ABD başta olmak üzere birçok ülke Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığına olduğunu belirterek diplomatik misyonlarındaki personelini başkent Kiev'den çekerken, Moskova ise saldırı iddialarını reddederek batılı ülkeleri "histerik" davranmakla suçlamıştı.

Öte yandan, Cumartesi günü Kanada, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini geçici olarak Polonya sınırına yakın olan Lviv'e taşıdığını duyurmuştu.