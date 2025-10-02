İSTANBUL 22°C / 16°C
Dünya

Rusya'dan Tomahawk füzesi tepkisi: Ciddi bir gerginlik sarmalına yol açar

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD yapımı Tomahawk seyir füzelerinin Kiev'e gönderilmesi halinde Ukrayna meselesiyle ilgili gerginliğin ciddi şekilde artacağını ve bunun da Moskova'nın uygun yanıt vermesini gerektireceğini söyledi.

2 Ekim 2025 Perşembe 18:21
Rusya'dan Tomahawk füzesi tepkisi: Ciddi bir gerginlik sarmalına yol açar
Peskov, Rossiya devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Amerikalı yetkililerin Tomahawk gibi füzelerin Ukrayna'ya tedarikinin mümkün olacağına ve Rusya'nın derinliğine saldırı olasılığına ilişkin açıklamaları konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlattı.

"CİDDİ BİR GERGİNLİK SARMALINA YOL AÇACAK"

Bunun "çok tehlikeli bir semptom" olduğuna ve Moskova tarafından fark edildiğine dikkati çeken Peskov, "Eğer bu gerçekleşirse Rusya tarafından uygun bir yanıt gerektirecek, bu da yeni ve ciddi bir gerginlik sarmalına yol açacak." dedi.

Ayrıca Peskov, hiçbir silahın Ukrayna için "sihirli" olmayacağını ve olayların gidişatını değiştiremeyeceğini sözlerine ekledi.

