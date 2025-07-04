Rusya'dan Trump açıklaması

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki hedeflere diplomasi yoluyla ulaşmayı önceliklendirdiği konusunda Trump'ı bilgilendirdiğini anlatan Peskov, "Bu mümkün olana kadar özel askeri operasyonumuza devam edeceğiz. Putin ayrıca üçüncü tur doğrudan müzakereler için tarih konusunda uzlaşı beklediğimizi bildirdi." diye konuştu.



Peskov, Trump'ın görüşmenin ardından yaptığı "Ukrayna barışı konusunda hiçbir ilerleme kaydedemediği" açıklamasını değerlendirerek, "Elbette Trump'ın yaptığı açıklamaları yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.



Putin ile Trump arasında bir görüşme yapılması gerektiğini dile getiren Peskov, "Bu konuda bir anlayış var ve iki başkan da bu konuda niyetli olduklarını söyledi. Ancak böyle bir görüşmeye iyi bir şekilde hazırlanılması gerekir." dedi.



Rusya'nın Afganistan yönetimini resmen tanıyan ilk ülke olmasına ilişkin konuşan Peskov, Putin'in Afganistan yönetimiyle görüşmesinin şimdilik planlar dahilinde bulunmadığını bildirdi.

