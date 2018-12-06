Rusya Enerji Bakanı: OPEC müzakereleri Twitter üzerinden yapılan siyasi açıklamalarla yönlendirilmez

Novak, OPEC ile OPEC dışı bazı ülkelerin Viyana’da devam eden üretim kısıntısı müzakerelerini, St. Petersburg’ta gazetecilere değerlendirdi.

Jeolojik ve iklimsel nedenlerden ötürü Rusya’nın petrol üretimini kısmasının diğer ülkelere kıyasla daha zor olduğunu vurgulayan Novak, “Kış her zaman bizim için özel bir dönem. Bunu daha önce de söylemiştik, bu dönemde petrol üretimimizi kısmak diğer ülkelere kıyasla daha zor.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Viyana’daki toplantı öncesinde Twitter üzerinden “petrol üretiminin gelecek yıl düşürülmemesi” çağrısını yorumlayan Novak, “OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler tarafından yürütülen müzakereler piyasa koşulları doğrultusunda yapılıyor. Bu Görüşmeler Twitter üzerinden yapılan siyasi açıklamalarla yönlendirilmez.” diye konuştu.

Viyana'da bugün başlayan OPEC toplantısında üretim kısma anlaşmasının geleceği masaya yatırılıyor. Toplantıda petrol üretiminde günlük 1-1,5 milyon varil kısıntı kararı çıkması bekleniyor.

Toplantı öncesinde basına yansıyan bazı haberlerde, Rusya’nın petrol üretimini OPEC’in talep ettiği orandan daha az tutmak istediği öne sürülmüştü.