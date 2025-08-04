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Dünya

Rusya'dan Trump'a rest: Nükleer savaşın kazananı olmaz

ABD Başkanı Trump'a tepki gösteren Kremlin, 'Nükleer savaşın kazananı olmaz. Herkes nükleer söylem konusunda çok ama çok dikkatli olmalı.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ4 Ağustos 2025 Pazartesi 12:50 - Güncelleme:
Rusya'dan Trump'a rest: Nükleer savaşın kazananı olmaz
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ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in nükleerle ilgili açıklamalarının ardından iki nükleer denizaltının "gereken yere" konuşlandırıldığını bildirmişti.

Bu gelişmenin ardından Kremlin'den konu ile ilgili bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "Nükleer savaşın kazananı olmaz. Herkes nükleer söylem konusunda çok ama çok dikkatli olmalı." ifadeleri kullanıldı.

ABD ORTA DOĞU ÖZEL TEMSİLCİSİ WITKOFF İLE GÖRÜŞECEK

Kremlin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya gelebileceğini bildirdi.

Trump'tan Rusya'ya rest

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