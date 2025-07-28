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Dünya

Rusya'dan Trump'a ültimatom uyarısı... ''Savaşa doğru atılan bir adımdır''

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile 'ültimatom oyunu' oynadığını belirterek, 'Her yeni ültimatom, bir tehdit ve Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle savaşa doğru atılan bir adımdır.' dedi.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 21:58 - Güncelleme:
Rusya'dan Trump'a ültimatom uyarısı... ''Savaşa doğru atılan bir adımdır''
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Medvedev, Trump'ın Ukrayna'da ateşkes için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği "50 günlük" süreyi kısaltacağını açıklamasına yazılı açıklamayla karşılık verdi.

Rusya'nın, İsrail veya İran olmadığına işaret eden Medvedev, "Trump, Rusya ile ültimatom oyunu oynuyor. Her yeni ültimatom, bir tehdit ve Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle savaşa doğru atılan bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Medvedev, Trump'ın eski ABD Başkanı Joe Biden'ın yolundan gitmemesi gerektiğini belirtti.

Trump, Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için verdiği 50 günlük süreyi "10 ya da 12 güne" kısaltacağını söylemişti.

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