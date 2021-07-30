Rusya'dan Türkiye açıklaması: Bizim için önemli bir ortak

AA 30 Temmuz 2021 Cuma 17:14 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 17:14

Novak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da organize edilen Türkiye-Rusya İş Forumu'nda konuştu.

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerini değerlendiren Novak, ikili ilişkilerin "ortaklık" ve "dostluk" seviyesinde olduğunu vurguladı.

Aleksandr Novak, iki ülkenin birçok alanda ortak proje gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, enerji alanında TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projelerinin hayata geçirildiğini anımsattı.

Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ilişkilerinin geliştiğine dikkati çeken Novak, "Bu, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerinin gelişiminde en önemli alandır. Ticaret alanındaki iş birliğimiz ve yatırım projelerinin geliştirilmesi açısından, Türkiye, Rusya için önemli ortaktır. Türkiye, Rusya'nın en çok ticaret yaptığı 7 ülke arasında bulunuyor." dedi.

- "TÜRK ŞİRKETLERİN RUS EKONOMİSİNE YATIRIM YAPMASINDAN YANAYIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara yükseltilmesi hedefini koyduklarını anımsatan Aleksandr Novak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bu rakamın gerilediğini söyledi.

Novak, "Geçen yıl ikili ticaret hacmi, yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde idi. Bu yılın ilk yarısında ise bu rakam yaklaşık yüzde 40 arttı. Şimdi ekonomideki dinamikler iyileşiyor." ifadesini kullandı.

Görüşmelerin önemine işaret eden Novak, "Bu görüşmelere, görüş alış verişinde bulunmak ve yeni iş birliği alanlarının yönünü belirlemek için çok önemlidir." dedi.

Rusya'da 3 binden fazla Türk şirketinin çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini belirten Novak, bu şirketlerin Rus ekonomisine yatırım yapmasından yana olduklarını vurguladı.

Novak, bilişim, gemi ve havacılık sektörlerinde de iki ülkenin iş birliği için potansiyelin olduğunu belirtti.