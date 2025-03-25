Lavrov, Rus devlet televizyonu Pervıy Kanalı'na verdiği röportajda, Rus ile ABD'li uzmanlar arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün yapılan müzakereleri değerlendirdi.

Müzakere sonuçlarının Rusya ve ABD Devlet Başkanlarına iletildiğine dikkati çeken Lavrov, müzakerelerde Karadeniz'de gemilerin seyrüsefer güvenliğine yönelik inisiyatifin ele alındığını kaydetti.

Lavrov, bu konuda belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "Karadeniz inisiyatifinin, herkes tarafından daha kabul edilebilir bir biçimde yeniden başlatılmasından yanayız. Pozisyonumuz çok basit: Bu şahsın (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski) sözlerine güvenemeyiz. Tahıl ve gübre piyasasının öngörülebilir olmasını istiyoruz, kimsenin bizi bu piyasadan uzaklaştırmaya çalışmasını istemiyoruz." diye konuştu.

"Afrika ve diğer bölgelerin gıda konusunda Batı'nın oyunları yüzünden acı çektiğini" belirten Lavrov, şöyle devam etti:

"Net garantilere ihtiyacımız var. Kiev ile yapılan anlaşmalarla ilgili üzücü deneyimler göz önünde bulundurulduğunda, bu garantiler, ancak Washington'un Zelenskive ekibine 'şöyle veya böyle yap emri' vermesiyle sağlanabilir. Amerikan ortaklarımız, bu konudaki sinyallerimizi aldı. Ancak Washington'un, askeri sanayi ile ilgisi olmayan sivil ve enerji altyapılarına yönelik düzenlenen terör saldırılarının durdurulması konusunda olumlu sonuçlar elde edebileceğini düşünüyorum."

Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı birkaç kez canlandırmaya çalıştığını dile getirerek, "Erdoğan, son anda Zelenski nükleer altyapı tesislerine saldırılardan vazgeçilmesi konusunda anlaşmak istediğini söyledi. Biz buna razı geldik. Sonra Erdoğan, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i arayarak, Zelenski'nin bu fikirden vazgeçtiğini söyledi." şeklinde konuştu.

- "AVRUPA, NAPOLYON VE HİTLER'İN YOLUNU İZLİYOR"

Avrupa'nın Rusya'ya ve Ukrayna krizine yönelik yaklaşımına değinen Lavrov, eski Fransız İmparatoru Napolyon Bonapart ve Alman Adolf Hitler'in yolunu izleyerek Rusya'yı engellemeye çalıştığını öne sürdü. Lavrov, "Napolyon ve Hitler, hedeflerine ulaşmak için Avrupa'yı ele geçirdi. Bugün ise Avrupa seferber ediliyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Avrupa ülkeleri, Ukrayna topraklarında fiziki olarak bize karşı şimdilik savaşmıyor ancak Ukrayna onlarsız yenilgiye uğrayacaktı. Özellikle Londra ve Paris'in desteği ile Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapılıyor, barış güçlerinin Ukrayna topraklarında konuşlandırılması konuşuluyor." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in "hayalperest ve beceriksiz" siyasetçi olduğunu savunan Lavrov, "Avrupalılar, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin Ukrayna meselesine yönelik yaklaşımına karşı geliyor." diye konuştu.