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Dünya

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Yakın komşu uzak akrabadan iyidir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler hakkında 'Yakın komşu uzak akrabadan iyidir' dedi.

IHA16 Haziran 2023 Cuma 21:32 - Güncelleme:
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Yakın komşu uzak akrabadan iyidir
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na katıldı.

Peskov forumda, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinerek iki ülkenin ilişkilerini sürdürmek için gösterdiği çabalardan bahsetti. İki ülke arasındaki ilişkilere Türk atasözü üzerinden örnek veren Peskov, "Biliyorsunuz ben bir Türkologum. Türk atasözünde bir söz vardır. 'Yakın komşu uzak akrabadan iyidir' derler. Bu nedenle Türkiye'yi Rusya'ya iyi bir komşu yapmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bana göre Türkiye'de herkesin bir siyasi görüşü var. Rusya'nın da Türkiye ile iyi komşu olduğunu düşünüyorlar. Bu durum ikili ilişkilerimizi, yeni ufuklara ulaşmamızı ve birçok şirketin işbirliğine olanak sağlıyor" dedi.

Peskov ayrıca Türkiye ve Rusya ilişkilerini "eşi benzeri görülmemiş" bir diyalog üzerine kurulu olduğunu sözlerine ekledi.

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