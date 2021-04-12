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Dünya

Rusya'dan Türkiye uçuşlarına sınırlama

Rusya, koronavirüs nedeniyle 15 Nisan ile 1 Haziran arasındaki Türkiye uçuşlarına kısıtlama getirdi.

DHA12 Nisan 2021 Pazartesi 19:56 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 20:50
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Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye ile Rusya arasındaki hava yolu taşımacılığına dair açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL-MOSKOVA ARASINDA HAFTADA 2 UÇUŞ

Koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli önlemler alınacağını ifade eden Golikova, "Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırmasına karar verildi" dedi.

İstanbul ile Moskova arasında haftada iki uçuş gerçekleştirilebileceğini kaydeden Golikova, "Ayrıca Türkiye'de bulunan Rus vatandaşlarının Rusya'ya dönüşü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasında yer alanların ulaşımı için uçuşlar korunacak" diye konuştu.

Süreci yakından takip etmeyi devam ettireceklerini belirten Golikova, salgınla ilgili gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesi halinde uçuşların tekrar normale döneceğini söyledi.

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