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Dünya

Rusya'dan Türkiye-Suriye açıklaması! ''İki tarafla da görüştük''

Türkiye ve Suriye ilişkilerindeki son duruma ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Geçtiğimiz günlerde Türk mevkidaşımla konuştum, Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı ile de konuştum. Her iki tarafın da süreci yeniden başlatacağını düşündüğüm fikirleri var.' dedi.

30 Eylül 2024 Pazartesi 08:53 - Güncelleme:
Rusya'dan Türkiye-Suriye açıklaması! ''İki tarafla da görüştük''
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Erbil merkezli Rudaw TV'sine konuştu, Türkiye ve Suriye ilişkilerindeki son durumu değerlendirdi. İlişkilerin normalleşmesi için geçtiğimiz yıldan beri görüşmeler yapıldığını belirten Lavrov, "Rusya, İran ve Suriye'den askeri yetkililer ve dışişleri bakanları Astana benzeri görüşmelerde bulundu. Suriye müzakerelere doğrudan müdahil oldu. Geçtiğimiz günlerde Türk mevkidaşımla konuştum, Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı ile de konuştum. Her iki tarafın da süreci yeniden başlatacağını düşündüğüm fikirleri var" dedi.

TERÖR VURGUSU

Lavrov, Türkiye ile Suriye'nin terörle mücadele konusunda ortak çalışması yönünde bazı ilkelerin uygulanabileceğini belirterek, ABD'nin bölgede terör örgütü YGP/PKK ile yaptığı işbirliğine ilişkin de şunları söyledi: ABD, Suriye ve Türkiye'nin çıkarlarını görmezden gelmeye devam etmektedir. ABD, yasadışı bir şekilde Suriye topraklarında kalıyor ve Fırat Nehri'nin doğu yakasında, Suriye petrolünü çıkardıkları, Suriye buğdayını ve tahılını alıp sattıkları ve parayı kendilerine aldıkları bir yarı devlet kurdu.

"BAŞKA ÇARELERİ YOK"

"Kürt örgütleri kendilerini terör gruplarından ayırmalı ve Suriye devleti çerçevesinde yaşamaktan başka çareleri olmadığını anlamalıdır. Başkan Trump, ABD askerlerini Suriye'den çekeceğini açıkladığında Kürt temsilciler yanımıza geldiler. Amerikalılar fikirlerini değiştirdiklerini ve çekilmeyeceklerini açıkladılar. Bu kısa görüşlü bir tutumdu. Şam'la müzakere etmeliler. Bildiğim kadarıyla Türk komşuları yardım eli uzatmaya hazır."

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