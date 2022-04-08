Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan açıklaması

Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Karabağ'daki duruma değinen Lavrov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde imzalanan anlaşmaların uygulanmasının önemini vurguladı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması ile ilgili çalışma konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getiren Lavrov, Karabağ meselesine ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun eş başkanlarının faaliyetlerini değerlendirdi.

Lavrov, "Bu gruptaki Amerikan ve Fransız ortaklarımız, Rusya ile ilgili her şeyi reddetmeye çalışarak bu grubu iptal etti ve bizimle bu formatta görüşmeyeceklerini açıkladı. Bu onların hakkı. Onlar, Karabağ ve Güney Kafkasya'daki meselenin çözümünün çıkarlarını ve bu durumda Ermenistan tarafının çıkarlarını feda etmeye hazır ise bu onların seçimidir. Onların öncelikleri arasında, tek taraflı olarak dikte etme yeteneğini kanıtlamak için herkesi birbiriyle çeşitli formatlardaki etkileşimi durdurmaya zorlayarak, sadece bu meseleyi değil, dünyadaki diğer krizleri de Rusya'ya karşı düşmanlık siyasetinin rehinesi yapmaktır." dedi.

Bunun "sorumsuz yaklaşım" olduğunu savunan Lavrov, "Bu, bizi yoldan çıkarmayacak. Karabağ meselesinin çözümüne ilişkin Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasında yapılan tüm anlaşmaların uygulanmasına yardımcı olma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullandı.

- "TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİNİN NORMALLEŞMESİ SÜRECİNDEN MEMNUNUZ"

Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, "Elbette, Erivan ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ile ilgili süreci memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Lavrov, bunun bölgedeki genel durumun iyileşmesine yol açacağı umudunu paylaştı.

- "UKRAYNA İLE MÜZAKERELER BASİT DEĞİL"

Ukrayna'daki duruma da değinen Lavrov, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin "basit olmadığını" söyledi.

Müzakerelerdeki tüm hedeflerin uygulanması için çalışacaklarını belirten Lavrov, "Belarus'un, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin organizasyonunda olumlu rol oynamasından yanayız. Belarus, müzakereler için uygun bir yer. Elbette, her şey tarafların anlaşmasına bağlı. Başka ülkelerde de toplantıların yapılması mümkün." dedi.

Ukrayna tarafının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üye ülkeleri ile tüm komşu ülkeleri güvenlik garantörü olmasını istediğini ifade eden Lavrov, söz konusu ülkelerin arasında Belarus'un olmasını da Ukrayna'ya teklif ettiklerini belirtti.

- "AZERBAYCAN İLE BARIŞ MÜZAKERELERİ, BÖLGEDE BARIŞI SAĞLAYABİLİR"

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan anlaşmaların uygulanmasına bağlılıklarını teyit etti.

Mirzoyan, Azerbaycan ile barış müzakereleri sürecini başlattıklarını dile getirerek, "Güney Kafkasya'ya barış ve istikrarı getirecek çözümler ancak barış müzakerelerinin aracılığıyla sağlanabilir." ifadelerini kullandı.