Rusya'dan Türkiye'nin beklenen harekatı ile ilgili açıklama: Biliyor ve kabul ediyoruz

19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7481
  • 6,3197
  • 276.587
  • 104761
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya'dan Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği harekat ile ilgili açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine olası operasyonu ile ilgili, 'Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini biliyoruz ve kabul ediyoruz.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’nin Suriye’de askeri operasyon planı ile ilgili gazetecilerin sorusunu cevapladı. 
 
Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğü ön koşuluna Türkiye’nin bağlılığını Kremlin’in bildiğini vurgulayan Peskov, “Suriye krizinin çözümünde ve diğer sorunlarda Suriye’nin toprak bütünlüğü başlangıç noktasıdır. Türk meslektaşlarımızın her durumda, her şeyden önce bu ön koşula bağlı kalacağını umuyoruz.” ifadelerini kullandı.
 
Peskov, Türkiye’nin Suriye'deki operasyonu kendi güvenliği için yaptığını Rusya’nın bildiğini hatırlatarak, "Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamaya yönelik eylemlerini biliyoruz ve kabul ediyoruz. Suriye topraklarına sığınabilecek terör unsurlarına karşı koymayı kastediyoruz. Tekrar ediyorum; Her şeyden önce Suriye’nin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini söylüyoruz.” diye konuştu.
 
ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’nin olası operasyonuna katılmayacağını açıklamasının ABD’nin bölgeden çekildiği anlamına gelip gelmeyeceği sorusu üzerine Peskov, "bu sinyal" hakkında kendilerinin karar veremeyeceğini dile getirdi.
 
Peskov, "Rusya’nın genel olarak pozisyonunu biliyorsunuz. Bu pozisyon, yakın bir zamanda Suriye topraklarında gayrimeşru bir şekilde bulunan tüm yabancı güçlerin Suriye topraklarını terk etmesi gerektiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı tarafından yinelendi. Bizim pozisyonumuzun temeli budur." diye konuştu.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünlerde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri operasyonunu görüşmediğini bildiren Peskov, “Rusya ve Türkiye arasında askeri ve istihbarat konusunda temaslar yoğun ve düzenli bir özellik taşıyor.” şeklinde konuştu.

Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'dan Türkiye'nin beklenen harekatı ile ilgili açıklama: Biliyor ve kabul ediyoruz

Rusya'dan Türkiye'nin beklenen harekatı ile ilgili açıklama: Biliyor ve kabul ediyoruz

Kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu

Kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu

Başkan Erdoğan'a Sırbistan'da jest!

Başkan Erdoğan'a Sırbistan'da jest!

Büyük rezalet! Ermeni dövüşçü Türk sporcuyu boğarak öldürmek istedi

Büyük rezalet! Ermeni dövüşçü Türk sporcuyu boğarak öldürmek istedi

Mete Yarar: ABD'ye geri adım attırmak başarıdır

Mete Yarar: ABD'ye geri adım attırmak başarıdır

İnanılmaz anlar! Yolcu uçağı nükleer başlıklı füzeyi böyle görüntüledi

İnanılmaz anlar! Yolcu uçağı nükleer başlıklı füzeyi böyle görüntüledi

Başkan Erdoğan: Ülkemizin bölgeye yönelik politikası açık ve nettir

Başkan Erdoğan: Ülkemizin bölgeye yönelik politikası açık ve nettir

Barış Pınarı Harekatı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti

Barış Pınarı Harekatı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti
 

POPÜLER HABERLER

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA