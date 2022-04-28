Rusya'dan Türkiye'nin kararına ilişkin ilk açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Rus sivil ve askeri uçakların Suriye'ye uçuşu için Türk hava sahasını kullanma talebini Ankara'nın reddetmesini anlayışla karşıladıklarını bildirdi. Ayrıca Zaharova, bu kararı bir aydan fazla bir süre önce Ankara'nın güzergahın kullanılmaması talebini Rus tarafına ilettiğini aktardı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Ukrayna ile müzakere sürecinden yana ve barışçıl çözüme bağlı olduğunu söyledi.

Zaharova, gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

ABD öncülüğünde Batı ülkelerinin Kiev yönetimini Minsk anlaşmalarını uygulamaya zorlamak yerine Ukrayna'nın askeri gelişimine destek verdiğini belirten Zaharova, "Kendi kendini Kiev rejimini destek grubu ilan eden bu ülkeler, bir dizi uluslararası yükümlülüğü ihlal ediyor." dedi.

Zaharova, özellikle Avrupa Birliği'nin (AB) ortak pozisyonuna dikkati çekerek "bir ülkenin içeride baskı için silah alması halinde bariz riskler oluşturması ve uluslararası insancıl hukukun ihlaline yol açması nedeniyle bu ülkeye silah ihracatının yasaklanması" yükümlülüklerini AB'ye kimsenin yüklemediğini, kendi kendilerine bu kararları aldığını ifade etti.

Ukrayna ile olan müzakere sürecine de değinen Zaharova, "Barışçıl çözüme bağlıyız. Bu müzakere sürecinden Ukrayna'nın resmi olarak çekilmiş görünmedikleri gerçeğine dayanarak sunmaya hazır olacakları malzemeleri elbette bekliyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın müzakere sürecinden yana olduğuna işaret eden Zaharova, "Ukrayna Devlet Başkanı, bu müzakereleri önerdiğinde, Rus tarafı onları kabul etti, reddetmedi. Ukrayna tarafının şu anda müzakerelerdeki davranışı iç açıcı değil, bu onların müzakere sürecine karşı gerçek tutumlarının kanıtı. Görünüşe göre, müzakere kararları ile özellikle ilgilenmiyorlar." ifadelerini kullandı.

Zaharova, Ukrayna tarafından Moskova'nın teklifleriyle ilgili henüz cevap alınamadığını dile getirdi.

- "TRANSDİNYESTER'DEKİ PATLAMALAR TERÖR EYLEMİ"

Rusya'nın Moldova'daki Transdinyester bölgesindeki patlamalarla ilgili olay hakkında kapsamlı bir soruşturma beklediğini belirten Zaharova, bu bölgedeki gerginliğin tırmanmasından endişe duyduklarını, bunları bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan "terör eylemleri" olarak nitelendirdiklerini ifade etti.

Zaharova, Transdinyester'i Ukrayna'da gelişmelere dahil etme girişimlerini de şiddetle kınadıklarını vurguladı.

- "ANKARA'NIN HAVA SAHASINI KULLANDIRMAMA KARARINI ANLIYORUZ"

Rus Sözcü Zaharova, Moskova'nın Rus sivil ve askeri uçakların Suriye'ye uçuşu için Türk hava sahasını kullanma talebini Ankara'nın reddetmesini anlayışla karşıladıklarını bildirdi.

Bir aydan fazla bir süre önce Ankara'nın bu güzergahın kullanılmaması talebini Rus tarafına ilettiğini aktaran Zaharova, "Bu itirazların sebepleri bizim için anlaşılır idi. Şu anda bu güzergah aslında Rusya tarafından kullanılmıyor. Ama bu süreç şimdi gelişmiyor, yaklaşık bir ay oldu." ifadelerini kullandı.