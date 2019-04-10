Rusya'dan Türkiye'nin S-400 açıklamasına yanıt Kremlin Sözcüsü Peskov Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 'ABD Patriot satarsa alırız ama satmazsa ikinci bir S-400 ya da başka bir hava savunma sistemi alabiliriz' açıklamasına ilişkin olarak, Türkiye'yle askeri-teknik işbirliklerini genişletmek için gerekli olan teknik olanaklara sahip olduklarını söyledi.