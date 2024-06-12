Rusya'dan Türkiye'ye BRICS cevabı: Memnuniyetle not ediyoruz

Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) Parlamentosunun, 12 Haziran 1990'da Sovyetler Birliği'nden ayrılarak egemenliğini ilan ettiği "Rusya Günü" kapsamında resepsiyon verildi.

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunca bir otelde verilen resepsiyona çeşitli ülkelerin diplomatik temsilcileri, iş insanları, akademisyenler ve diğer davetliler katıldı.

Resepsiyon saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ve Rusya Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Davetlilere hitap eden Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, "34 yıl önce, 12 Haziran 1990'da, ilk Halk Temsilcileri Kongresi, Rusya'nın Devlet Egemenliği Bildirgesi'ni kabul etti ve tam bir yıl sonra, Rusya Federasyonu'nun ilk başkanlık seçimleri gerçekleşti. Bu tarih, kökleri uzak geçmişe dayanan Rus devletinin modern tarihinin başlangıç noktasını teşkil eder." dedi.

Buravov, Rusya'da düzenlenen BRICS toplantısına işaret ederek, "Üye sayısının son zamanlarda iki katına çıkması ve yaklaşık 30 devletin başvuruda bulunması ve BRICS ile yakınlaşma niyetini şu veya bu şekilde ifade etmesi, bu ortaklığa mevcut olan ilginin açık kanıtıdır. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti'nin de bu ortaklıkla temas kurma konusunda gösterdiği ilgiyi memnuniyetle not ediyoruz. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın 10-11 Haziran'da Nijniy Novgorod'da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılması bunun somut bir teyidi oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Rusya ilişkilerine de değinen Buravov, "İyi komşumuz Türkiye Cumhuriyeti ile çok yönlü, karşılıklı yarara dayalı ortaklığımızı daha da sürdürmeye ve derinleştirmeye kararlıyız." diye konuştu.

Müzik dinletisinin de yapıldığı resepsiyonda davetlilere Türk ve Rus yemekleri ikram edildi.

- "RUSYA GÜNÜ" 2002'DEN BERİ KUTLANIYOR



RSFSC Parlamentosu, 12 Haziran 1990'da Egemenlik Deklarasyonu'nu kabul etti.

11 Haziran 1992'de "Devlet Egemenliği Deklarasyonu Günü" ismiyle 12 Haziran'ı resmi bayram ilan eden bir kararname yayımlandı.

Resmi bayramın ismi, 2002'de Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından "Rusya Günü" olarak değiştirildi.