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Dünya

Rusya'dan ''UFO düşürdük'' iddiası! Rus valisi Golubev: Herkesi sakin olmaya çağırıyorum

Rusya tarafından 'UFO düşürdük' yönünde bir iddia ortaya atıldı. UFO'nun Sultan Sala köyünün üzerinde görüldüğünü belirten Rus valisi Golubev, 'Herkesi sakin olmaya çağırıyorum' açıklamasında bulundu. Sosyal medyada gökyüzünde patlayan küçük bir nesnenin görüntüleri paylaşılırken, Rus milletvekili söz konusu UFO'nun Ukrayna tarafından gönderilen bir İHA olduğunu ileri sürdü.

8 Ocak 2023 Pazar 09:09 - Güncelleme:
Rusya'dan ''UFO düşürdük'' iddiası! Rus valisi Golubev: Herkesi sakin olmaya çağırıyorum
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The Jerusalem Post'un bildirdiğine göre, haber ilk olarak Rostov Oblast Valisi Vasily Golubev tarafından Telegram'da paylaşıldı. Golubey, UFO'nun Sultan Sala köyünün yukarısında görüldüğünü belirterek, "Herkesi sakin olmaya çağırıyorum. Güvenliği sağlamak için tüm güçler devreye giriyor. Gökyüzü uçaksavar savunmalarıyla kaplı" diye konuştu.

SÖZ KONUSU UFO, UKRAYNA İHA'SI MI?

Bununla birlikte, cisim hala tanımlanmamış olsa da uzaylı olması muhtemel görünmüyor. Bir Rus milletvekili, söz konusu UFO'nun Ukrayna tarafından gönderilen bir İHA olduğunu iddia etti.

Rus Devlet Duması milletvekili Anatoly Wasserman, "Kiev teröristleri" olarak adlandırdığı Ukrayna kuvvetlerinin ayrım gözetmeden İHA'lar aracılığıyla Rus sivillere ateş ettiğini öne sürdü.

Ancak yetkililerin açıklamalarına rağmen, Rostov Oblastı'nın pek çok sakini bu açıklamadan tatmin olmadı.

Habere göre, Rostov'da yaşayanlar UFO'nun Ay'ın düşürülmesinden ya da Noel Baba'nın Kuzey Kutbu'na dönmesinden kaynaklandığına dair akıl dışı teoriler ortaya arttı.

Öte yandan, son olarak Rostov Oblastı'nda ortaya çıkan UFO'ya benzer olayla bölgede daha önce de yaşandı.

2007'de, Azak Denizi'ndeki bazı balıkçılar garip ve tanımlanamayan 100 kilogram ağırlığında bir canlı yakaladı. Balıkçılar, bu canlıyı bir cep telefonu kamerasıyla filme almışlar ve onun bir tür uzaylı olduğunu varsaymışlardı.

Ancak, hayvanın ne olduğunu anlayamadan Rus balıkçılar bu sözde uzaylıyı yemeye karar verdi. Birçok uzman ise söz konusu hayvanın uzaylı değil, mersin balığı ya da gitar balığı olabileceğini açıkladı.

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