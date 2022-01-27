İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Savaş çıkma düşüncesi bile kabul edilemez
Dünya

Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Savaş çıkma düşüncesi bile kabul edilemez

Rusya Dışişleri bakanlığı sözcüsü Alexei Zaitsev, Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkması düşüncesinin bile 'kabul edilemez' olduğunu söyledi. Zaitsev, 'Ülkemizin kimseye saldırmak niyetinde olmadığını defalarca belirttik. Halklarımız arasında bir savaş düşüncesinin bile kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz' dedi.

Reuters27 Ocak 2022 Perşembe 17:03 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 17:04
ABONE OL

Zaitsev, "Ülkemizin kimseye saldırmak niyetinde olmadığını defalarca belirttik. Halklarımız arasında bir savaş düşüncesinin bile kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Kırım'ı Ukrayna'dan 2014 yılında ilhak eden ve Ukrayna'nın doğusundaki isyanı destekleyen Rusya, Ukrayna'nın yanı sıra Belarus'ta da güçlerini artırdı.

Kiev, Rusya'nın doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı çatışmanın Moskova ile hiçbir ilgisi olmayan bir iç savaş olduğu yönündeki açıklamasını reddediyor ve Rusya'nın ayrılıkçıları karada gizli güçlerle desteklediğini dile getiriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.