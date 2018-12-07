Rusya'dan Ukrayna askerleri açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın alıkoyduğu Ukrayna askerlerinin akıbetinin ancak yargı sürecinin sonunda belli olacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen AGİT Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bir basın açıklaması yaptı. Lavrov, Rusya'nın alıkoyduğu Ukrayna askerlerinin akıbetinin ancak yargı sürecinin sonunda belli olacağını söyledi.
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