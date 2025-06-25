İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2025 Çarşamba / 29 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7449
  • EURO
    46,1445
  • ALTIN
    4246.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan ''Ukrayna ile müzakere'' açıklaması
Dünya

Rusya'dan ''Ukrayna ile müzakere'' açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna'nın İstanbul müzakerelerindeki anlaşmaları yerine getirdikten sonra yeni müzakere tarihinin belirleneceğini söyledi.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 13:59 - Güncelleme:
Rusya'dan ''Ukrayna ile müzakere'' açıklaması
ABONE OL

Peskov, başkent Moskova'da, gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında yaşanan gerilimden endişelendiklerini aktaran Peskov, İran Meclisinin UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa tasarısını kabul etmesinin "anlaşılabilir" bir durum olduğunu kaydetti.

Peskov, söz konusu kararın İran'daki nükleer tesislere yönelik sebepsiz saldırılar nedeniyle alındığına işaret etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ülkesindeki bir grup tarafından yapılan darbe planının engellendiğine yönelik yaptığı açıklamayı değerlendiren Peskov, "Bu, şüphesiz Ermenistan'ın iç meseledir ve elbette Ermenistan'da hukuk, düzen ve barışın sürmesini ve Ermenistan'ın Rusya'ya dost müreffeh, istikrarlı bir ülke olmasını istiyoruz." dedi.

Peskov, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde üzerinde anlaşmaya varılan konuların uygulandığını belirterek "Bu süreç sona eriyor. Ardından, yeni tur müzakerelerin tarihi belirlenir." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.