Rusya'dan ''Ukrayna'daki ABD silahlarının Rus topraklarına yönelik kullanılmaması'' uyarısı

Peskov, gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatını değerlendiren Peskov, "Ukrayna'yı en modern silahlarla zorla doldurmaya devam ediyorlar. Varsayımsal olarak bu silahları topraklarımızdaki hedeflere karşı kullanmaya çalışacakları zaman kesinlikle istenmeyen ve çok tatsız senaryolardan bahsetmek istemiyorum. Bu, durumu önemli ölçüde olumsuz yönde değiştirecektir." dedi.

Peskov, Ukrayna'ya her seferinde daha modern silahların sevk edilmesinin Rusya'nın "özel askeri operasyonun parametrelerini" değiştirmeyeceğini vurguladı.

Her durumda hedeflerine ulaşacaklarını belirten Peskov, silah sevkiyatının sadece Ukrayna'ya daha fazla acı getireceğini savundu.

- "RUSYA, ZARARINA PETROL SATMAYACAK"

Peskov, ABD'deki Rus petrolünün düşük fiyatla alınmasına yönelik görüşle ilgili değerlendirmede bulunarak, devam eden lojistik sorunun dünya petrol piyasasını istikrarsız hale getirdiğine işaret etti.

Rusya'nın zararına hiçbir şeyini satmayacağını vurgulayan Peskov, "Her halükarda, yaptırımların kışkırttığı yapay zorluklara rağmen her şey piyasa tarafından düzenleniyor. Her halükarda, bir yerde talep azalırsa, bir yerde artar. Akış yeniden yönlendirilir ve en uygun koşullar aranır." ifadelerini kullandı.

- "DONBAS, HERSON VE ZAPORİJYA'DA REFERANDUM İÇİN UYGUN ŞARTLAR OLUŞMALI"

Ukrayna'da sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri ile Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya katılmak için referandum yapılması için uygun koşulların oluşması gerektiğine dikkat çeken Peskov, "Kremlin, referandum hakkında karar almaz. Bu topraklarda yaşayan insanların kendi kaderlerini kendisinin belirlemesi gerektiğini defalarca söyledik. Birincisi, karar bu insanların olmalıdır. İkincisi, elbette bunun için uygun şartların oluşturulması gerekli." şeklinde konuştu.

Peskov, çatışma şartlarında referandumdan söz etmenin mümkün olmadığını sözlerine ekledi.