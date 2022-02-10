Rusya'dan Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonuna ülkeyi terk etme tavsiyesi!

IHA 10 Şubat 2022 Perşembe 13:46 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 13:47

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor" dedi.