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Dünya

Rusya'dan Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonuna ülkeyi terk etme tavsiyesi!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor' dedi.

IHA10 Şubat 2022 Perşembe 13:46 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 13:47
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki Rus diplomatik misyonundaki görevlerini bırakabilecek durumda olan personellerine ülkeyi bir süreliğine terk etmelerini tavsiye ediyor" dedi.

  • Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
  • Ukrayna
  • personel

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