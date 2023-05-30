Rusya'dan Ukrayna'nın İHA saldırıları sonrası kritik karar! 2 isim listeye eklendi

Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlenen İHA saldırıların ardından Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valery Zalujni ve Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksanr Sırski'yi arananlar listesine ekledi. Ukraynalı komutanlar, hakkındaki suçlamalar ise kamuoyu ile paylaşılmadı.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları sırasında Ukrayna'nın Moskova'ya yaklaşık 25 İHA ile hava saldırısı düzenlediği iddia edilmişti. Saldırılarda birçok apartmanın vurulduğu ifade edilmiş, Moskova'nın Profsoyuznaya Sokağında bazı apartmanlarda oluşan hasarlardan dolayı Rus ailelerin evlerinden tahliye edildiği belirtilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlenen İHA saldırılarından Ukrayna'yı sorumlu tutmuş, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmişti.