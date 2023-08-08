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Dünya

Rusya'dan, Ukrayna'nın Pokrovsk kentine füze saldırısı: 5 kişi öldü

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Pokrovsk kentine Rusya'nın füzeyle düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA8 Ağustos 2023 Salı 01:45 - Güncelleme:
Rusya'dan, Ukrayna'nın Pokrovsk kentine füze saldırısı: 5 kişi öldü
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Klimenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine yönelik füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde gerekli çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Klimenko, "Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 19 polis görevlisi, 5 Acil Durumlar Servisi personeli ve 1 çocuk dahil 31 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Klimenko, ayrıca Rusya'nın Harkiv bölgesindeki Kupyansk ilçesine düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Pokrovsk kentindeki füze saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Rusya, Donbas'ta taş üzerinde taş bırakmamaya çalışıyor. Rus terörünü durdurmalıyız. Rusya bu korkunç savaşta işlediği suçlar için cevap verecek." ifadelerini kullandı.

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