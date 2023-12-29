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Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 30 ölü

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun bu sabah Ukrayna'ya yönelik düzenlediği füze saldırılarında 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, 160 kişinin yaralandığını bildirdi.

AA29 Aralık 2023 Cuma 22:57 - Güncelleme:
Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 30 ölü
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Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, füze saldırıları nedeniyle yaralanan ve hayatını kaybeden siviller hakkında bilgi verdi.

Mevcut bilgilere göre, saldırılar nedeniyle 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, 160 kişinin yaralandığını belirten Klimenko, İçişleri Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerince ülke genelinde 8'i enkaz altında olmak üzere toplam 58 sivilin kurtarıldığını kaydetti.

- UKRAYNA'NIN ÇEŞİTLİ ŞEHİRLERİNE FÜZE SALDIRILARI DÜZENLENMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu sabah yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yaklaşık 110 füzeyle saldırdığını bildirmişti.

Rus ordusunun doğum hastanesi, eğitim binası, alışveriş merkezi, apartmanlar, evler, ticari depolar ve otoparkları hedef aldığına dikkati çeken Zelenskiy, saldırıların, Kiev, Lviv, Odessa, Dnipro, Harkiv, Zaporijya ve diğer şehirlere düzenlendiğini belirtmişti.

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