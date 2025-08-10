Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı: 19 yaralı

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu Zaporijya kentine hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu 19 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise saldırıya ilişkin görüntülü mesaj paylaştı.

Devlet Başkanı Zelenski, Zaporijya'daki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Saldırıda kentteki bir otobüs terminali ile bir klinik ve sivil altyapıların hedef alındığını belirten Zelenski, Rusların ayrıca bugün Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik de saldırılar düzenlediğini kaydetti.

Zelenski, Rusların saldırıları sürdürdüğünü belirterek "Cinayetleri durdurmak istemiyorlar. Tek aradıkları şey Ukrayna'yı yok etmenin bir yolunu bulmak." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın bugüne kadar ateşkesin uygulanması için herhangi bir adım atmadığını savunan Zelenski, Moskova'ya yönelik yaptırımlar uygulama çağrısında bulunarak, "Rusya savaşı durdurmak istemiyorsa, ekonomisi durdurulmalı." diye konuştu.

AZERBAYCAN İLE İŞBİRLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİ

Zelenski mesajında ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bugün telefonda görüştüğünü anımsattı.

Görüşmede Ukrayna'daki Azerbaycan'a ait gaz, petrol ve diğer enerji tesislerine yönelik Rus hava saldırılarını ele aldıklarını hatırlatan Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Bunların kasten saldırılar olduğu belli. Sadece bu hedeflere değil, aynı zamanda işbirliğimize de yöneliktir."

Zelenski, tüm zorluklara rağmen Azerbaycan ile işbirliğini sürdüreceklerini söyledi.