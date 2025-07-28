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Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya hipersonik füze saldırısı

Rusya'nın hava saldırıları saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok noktayı hedef alan gece saldırılarında 8 kişi yaralandı. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir üs, hipersonik Kinzhal füzeleriyle vuruldu.

İHA28 Temmuz 2025 Pazartesi 11:35 - Güncelleme:
Rusya'dan Ukrayna'ya hipersonik füze saldırısı
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Rusya'nın dün gece Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil farklı noktalarına gerçekleştirdiği hava saldırılarında 8 kişi yaralanırken, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir üs de hipersonik Kinzhal füzeleriyle vuruldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev dün gece Rusya'nın hava saldırılarının hedefi oldu. Yerel saatle 22:15'de Kiev Askeri İdaresi tarafından alarm durumuna geçirilen şehirde 22:30'da patlama sesleri duyuldu. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, 04.00 sıralarında da patlama seslerinin duyulmasıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini söyledi. Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko, gece boyunca süren saldırılarda 3 yaşında bir çocuk dahil 8 kişinin yaralandığını, 4'ünün hastaneye kaldırıldığını ve birinin durumunun ise ağır olduğunu söyledi. Kirovohrad Oblastı Valisi Andriy Raikovych ise Rusya'nın gece boyunca sürdürdüğü saldırılar sırasında Kropyvnytskyi kentinde en az 9 patlama sesinin duyulduğunu, acil durum hizmetlerinin çalışmalarının sürdüğünü ve duruma ilişkin detayların daha sonra paylaşılacağını aktardı.

Rusya, aynı zamanda Hmelnitski Oblastında bulunan ve Ukrayna'nın 7'nci Taktik Havacılık Tugayının yer aldığı hava üssüne ev sahipliği yapan Starokostyantyniv kentini de hipersonik Kinzhal füzeleri ile vurdu. Ukraynalı yetkililer henüz saldırılardaki hasar tablosuna ilişkin kapsamlı bir açıklama gerçekleştirmedi.

POLONYA'DAN UÇAKLAR HAVALANDI

Polonya ordusundan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya gerçekleştirilen saldırılar sonucu Polonya'ya ve diğer NATO ülkelerine ait jetlerin önlem olarak havalandığı belirtildi.

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