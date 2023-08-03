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Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama! ''Saldırı girişimi engellendi''

Rusya Savunma Bakanlığı, başkent Moskova'nın batısında bulunan Kaluga Bölgesi üzerinde Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) yaptığı saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 09:58 - Güncelleme:
Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama! ''Saldırı girişimi engellendi''
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 6 İHA ile saldırı girişimine yönelik, "Bu gece Kaluga Bölgesi üzerinde Kiev rejiminin İHA'larla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi." ifadeleri kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin 6 İHA'yı da imha ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, engellenen saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı ve hasar meydana gelmediği aktarıldı.

Kaluga Bölge Valisi Vladislav Şapşa da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin güneybatısında gece hava savunma sistemlerinin 6 İHA'yı vurduğunu, herhangi bir kayıp ve zarar olmadığını bildirdi.

24 ve 28 Temmuz'da Ukrayna'nın Moskova'ya İHA'larla saldırılar düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirilmişti.

30 Temmuz'da ve 1 Ağustos'ta da Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Moskova ve Moskova Bölgesi'ne İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. Her iki saldırıda da Moskova-City bölgesindeki bir gökdelene İHA çarpmış, binada hasar meydana gelmişti.

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