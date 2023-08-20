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Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama! ''Saldırı girişiminde bulundular''

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkent Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere uçak tipi insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

AA20 Ağustos 2023 Pazar 09:08 - Güncelleme:
Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama! ''Saldırı girişiminde bulundular''
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Moskova saatiyle 04.00 sularında Kiev rejiminin Moskova ve Moskova bölgesindeki tesislere uçak tipi İHA'larla terör saldırısı girişimi engellendi." ifadesi kullanıldı.

Görevli hava savunma güçlerince Moskova bölgesinin Stupino ilçesi hava sahasında Moskova şehri yönünde uçan bir İHA'nın tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, İHA'nın radyo elektronik harp araçlarıyla engellendiği aktarıldı.

Açıklamada, kontrolünü kaybeden İHA'nın boş bir alana düştüğü, herhangi bir can kaybı ve hasar meydana gelmediği kaydedildi.

  • Rusya
  • Savunma Bakanlığı
  • Ukrayna saldırısı

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