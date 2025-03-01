İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2025 Cumartesi / 2 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5258
  • EURO
    37,9814
  • ALTIN
    3349.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan Ukrayna'ya TürkAkım'a saldırı suçlaması
Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya TürkAkım'a saldırı suçlaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD ziyareti esnasında TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan istasyona insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 14:56 - Güncelleme:
Rusya'dan Ukrayna'ya TürkAkım'a saldırı suçlaması
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, TürkAkım boru hattının altyapısına yönelik saldırı girişimine ilişkin bilgiye yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ABD ziyareti sırasında, dün gece Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna 3 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğu belirtilen açıklamada, saldırıyla Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının durdurulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Tüm İHA'ların hava savunma sistemleriyle düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, istasyonun herhangi bir zarara uğramadığı bilgisi verildi.

Açıklamada, kompresör istasyonundan TürkAkım'a doğal gaz sevkiyatının normal şekilde sürdüğü kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 13 Ocak'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'nın aynı istasyona 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu duyurulmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.