İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2023 Cuma / 8 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4563
  • EURO
    21,4541
  • ALTIN
    1240.03
  • BIST100
    4752.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenledi
Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenledi

Rus ordusu, sabaha karşı Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil Dnipro, Uman ve Ukrainka şehirlerine füzelerle ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırılar düzenledi.

AA28 Nisan 2023 Cuma 10:50 - Güncelleme:
Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenledi
ABONE OL

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev'e hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kiev hava sahasında 11 Rus seyir füzesinin savunma sistemlerince imha edildiğini aktaran Popko, 2 İHA'nın da düşürüldüğünü ifade etti.

Popko, saldırılarda ölü veya yaralı olmadığını kaydetti.

- UMAN'DA 10 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın sabaha karşı Dnipro, Uman ve Ukrainka şehirlerine füze saldırıları düzenlediğini belirtti.

Uman'da füzelerin apartmanlara isabet ettiğini aktaran Klimenko, "Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi hastaneye kaldırıldı." ifadesini kullandı.

- UMAN'DA 3 GÜNLÜK "YAS" İLAN EDİLDİ

Yerel haber kaynaklarına göre, Uman'da füze saldırılarında hayatını kaybedenler için 3 günlük "yas" ilan edildi, tüm eğlence etkinlikleri iptal edildi.

Ukrainka'ya yapılan saldırılarda ise 2 kişinin yaralandığını belirten Klimenko, olay yerlerinde arama kurtarma ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların sabah saat 04.00 civarında Hazar Denizi tarafından Tu-95 uçaklarıyla saldırdığını belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri uçaksavar füze birliklerinin, 23 Rus seyir füzesinden 21'ini imha ettiğini aktaran Zalujnıy, 2 Rus İHA'sının da düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.