İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2024 Pazartesi / 2 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7334
  • EURO
    35,5095
  • ALTIN
    2499.16
  • BIST100
    10908.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun saldırı: En az 20 ölü, 50 yaralı var
Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun saldırı: En az 20 ölü, 50 yaralı var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkent Kiev'e 40'tan fazla füzeyle düzenlediği şiddetli saldırılarda çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirdi. Öte yandan saldırılarda en az 20 kişinin öldüğü açıklandı.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 13:39 - Güncelleme:
Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun saldırı: En az 20 ölü, 50 yaralı var
ABONE OL

Rus güçlerinin başkent Kiev'de Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu birçok noktaya düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye, yaralıların sayısı ise 50'ye yükseldi. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, enkaz çalışmalarına katılan tüm ekiplerin arama kurtarma çalışmaları tamamlanana kadar sürekli olarak çalışacağını ifade ederek, "Bugün ülke korkuyu değil, daha fazla öfkeyi ve nefreti hissetti. Sivillere ve çocuklara yönelik terörün de cevabı olacak" dedi.

ZELENSKİY'DEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı düzenlediğini belirterek, Kiev'in yanı sıra Dnipro, Kriviy Rig, Slovyansk ve Kramatorsk kentlerinin 40'tan fazla çeşitli füzeyle hedef alındığını aktardı. Saldırılarda evlerin, altyapının ve başkentteki çocuk hastanesinin zarar gördüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, saldırılara maruz kalan yerlerde tüm acil servislerin görev yaptığını ifade etti.

ÇEŞİTLİ NOKTALARA FÜZE PARÇALARI DÜŞTÜ

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de hava savunma sisteminin çalıştığına dikkati çekerek, Rus saldırıları sonucunda başkentin çeşitli ilçelerine füze parçalarının düştüğünü belirtti.

Füze parçalarının düştüğü Solomen, Golosiyiv, Darnitsa ve Svyatoşin ilçelerinde bazı binaların ve araçların hasara uğradığını aktaran Popko, Şevçenko ilçesinde ise çocuk hastanesinin hasar gördüğünü kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.