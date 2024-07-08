Rus güçlerinin başkent Kiev'de Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu birçok noktaya düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye, yaralıların sayısı ise 50'ye yükseldi. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, enkaz çalışmalarına katılan tüm ekiplerin arama kurtarma çalışmaları tamamlanana kadar sürekli olarak çalışacağını ifade ederek, "Bugün ülke korkuyu değil, daha fazla öfkeyi ve nefreti hissetti. Sivillere ve çocuklara yönelik terörün de cevabı olacak" dedi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı düzenlediğini belirterek, Kiev'in yanı sıra Dnipro, Kriviy Rig, Slovyansk ve Kramatorsk kentlerinin 40'tan fazla çeşitli füzeyle hedef alındığını aktardı. Saldırılarda evlerin, altyapının ve başkentteki çocuk hastanesinin zarar gördüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, saldırılara maruz kalan yerlerde tüm acil servislerin görev yaptığını ifade etti.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de hava savunma sisteminin çalıştığına dikkati çekerek, Rus saldırıları sonucunda başkentin çeşitli ilçelerine füze parçalarının düştüğünü belirtti.

Füze parçalarının düştüğü Solomen, Golosiyiv, Darnitsa ve Svyatoşin ilçelerinde bazı binaların ve araçların hasara uğradığını aktaran Popko, Şevçenko ilçesinde ise çocuk hastanesinin hasar gördüğünü kaydetti.