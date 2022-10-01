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Dünya

Rusya'dan veto: BMGK'nın ''ilhak kınama'' karar taslağı reddedildi

Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgesinin Rusya tarafından ilhak edilmesinin kınanmasını içeren karar taslağı, Rusya'nın vetosuyla reddedildi.

IHA1 Ekim 2022 Cumartesi 12:46 - Güncelleme:
Rusya'dan veto: BMGK'nın ''ilhak kınama'' karar taslağı reddedildi
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM Güvenlik Konseyi toplantısında üye devletlere Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhakının kınanması ve Rusya'nın askerlerini geri çekmesi çağrısının yer aldığı karar taslağını sundu. 10 ülke kararı desteklerken, Çin, Brezilya, Hindistan ve Gabon çekimser kaldı. Veto yetkisine sahip olan Rusya ise Ukrayna topraklarının ilhakının kınanmasını içeren tasarıyı veto etti. Rusya BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, karar taslağına dair yaptığı konuşmada, "Böylece ABD'nin sunduğu karar reddedildi. Rusya'nın böyle bir taslağı dikkate almasını ve desteklemesini ciddi olarak bekliyor musunuz? Eğer değilseniz o zaman Rusya'nın bu hakkı kötüye kullandığını dile getirmek için kasten veto hakkını kullanmaya zorladığınız ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

BMGK'nın 5 daimi üyesi olan ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya, kararları tek taraflı olarak veto etme gücüne sahip. Rusya bu durumu Şubat ayından bu yana Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırıların kınanmasını engellemek için kullanırken, ABD ise çoğu zaman İsrail'in eleştirildiği kararları engelledi.

  • Rusya
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