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Dünya

Rusya'dan yaptırımlara karşı yeni hamle! Maksimum sınıra çıkarmayı teklif ettiler

Rusya Başbakanı Başbakan Mihail Mişustin, Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki (EAEU) ortaklarına, 'elektronik ticaret çerçevesinde gümrüksüz mal ithalatı için maksimum sınır'a çıkarmayı teklif ettiğini söyledi.

Star Gazetesi15 Mart 2022 Salı 17:41 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 17:43
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Rusya, Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlar sonrası uğradığı yaptırım yağmurundan ekonomisini korumak için yeni yollar arıyor.

Mihail Mişustin Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı, Rusya hükümetinin EAEU'daki ortaklarına elektronik ticaret çerçevesinde gümrüksüz mal ithalatı için maksimum sınırı artırmayı teklif ettiğini söyledi.

Mişustin açıklamasında, "EAEU'daki ortaklarımıza, elektronik ticaret çerçevesinde gümrüksüz mal ithalatı için maksimum sınırı artırmalarını, ithalat vergilerini öderken döviz kurunu sabitlemelerini, kontrol noktalarında başta gıda ürünleri olmak üzere, gümrükleme sırasında tüketim malları için öncelik belirlemelerini teklif ettik.' ifadelerini kullandı.

İlaçların yanı sıra tıbbi ekipman ve bileşenleri, yedek parçalar gibi kritik öneme sahip ithal malların bir listesini oluşturulduğunu belirten Mişustin, "Bunlar için gümrükleme prosedürlerinin önemli ölçüde basitleştirilmesini, ithalat vergilerinin sıfırlanmasını ve anti-damping vergilerinin askıya alınmasını önerdik." dedi.

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