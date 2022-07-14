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Dünya

Rusya'dan yeni misilleme: Putin yeni yasayı imzaladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus medyasının faaliyetlerini yasaklayan ülkelerin basın kuruluşuna yönelik benzer önlemlerin alınmasını sağlayacak yasayı imzaladı.

AA14 Temmuz 2022 Perşembe 19:35 - Güncelleme:
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Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan yasada, "Rus medyasının faaliyetlerinin yabancı bir devlette yasaklanması (kısıtlanması) durumunda, yanıt olarak Rusya Federasyonu Başsavcısı veya Başsavcı yardımcılarının kararı ile o devletin medya kuruluşunun faaliyetleri yasaklanacak (sınırlanacak)." ifadesine yer verildi.

Buna göre, yabancı medya kuruluşunun Rusya'daki akreditasyonu veya lisansı iptal edilerek, faaliyetleri yasaklanabilecek.

Ayrıca Putin'in imzaladığı yasa gereği, Rus vatandaşlarının hayatını, sağlığını ve varlığını tehlikeye atacak, devletin düzenini bozacak haberler yayan medya kuruluşlarının faaliyetleri askıya alınacak. Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında yalan bilgiler yayacak medya kuruluşları da bu önleme tabi tutulacak.

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